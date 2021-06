Covid: Bonomi inaugura hub Confindustria sui vaccini, 'accelerare per la ripresa'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 giu - "L'accordo sui vaccini in azienda e' la piu' grande testimonianza di collaborazione tra istituzioni e imprese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'inaugurazione dell'Hub vaccinale nella sede dell'associazione industriale e gestito dalla Regione Lazio. "Dobbiamo continuare ad accelerare e non abbassare la guardia - ha aggiunto Bonomi - perche' il paese non e' ancora uscito dalla pandemia: siamo sulla giusta strada ma non siamo ancora fuori, anzi giugno e luglio saranno determinanti per impegnarci ancora piu' fondo". Bonomi ha ricordato il "grande senso di responsabilita' che le imprese hanno dimostrato da un oltre un anno per partecipare al lavoro svolto dalle istituzioni per uscire dalla crisi piu' drammatica degli ultimi settant'anni". "A fianco delle istituzioni - ha aggiunto - oltre 7.000 imprese hanno dato la propria disponibilita' come hub di collettivita' perche' questo e' quanto serve per uscire dalla crisi".

