Covid: 35.098 nuovi casi con 217mila tamponi, 580 i decessi (RCO)

10.955 casi in Lombardia, 3.659 in Piemonte, 2.763 in Veneto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 nov - Torna a salire il numero dei nuovi casi Covid in Italia che sfiora il milione dall'inizio della pandemia: oggi sono 35.098 (25.271 ieri) con 217.758 tamponi effettuati (+70mila, dai 147mila circa di ieri). E' quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute che registra un nuovo record di decessi dallo scorso aprile a 580 (356 ieri). Le Regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi sono: Lombardia (10.955), Piemonte (3.659), Veneto (2.763) e Campania (2.716). Gli attualmente contagiati salgono a 590.110 (+16.776) con 28.633 pazienti ricoverati con sintomi (+997) e 2.971 in terapia intensiva (+122). Sono in isolamento domiciliare oltre 558mila persone, mentre sono oltre 17mila i nuovi guariti o dimessi.

Mlp

(RADIOCOR) 10-11-20 18:03:18 (0580)NEWS,SAN,PA 3 NNNN