Coronavirus: Spada (Assolombarda), crisi senza precedenti Italia, recessione storica Lombardia

Rimbalzo rilevante ma disomogeneo, rischi per fiducia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ott - Nel corso del 2020, soprattutto nei primi mesi dell'anno, "la crescita dell'interscambio di persone e di merci ha trovato una brusca interruzione. Siamo davanti a una crisi senza precedenti per l'Italia e affrontiamo una recessione di portata storica per la Lombardia". Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, nella sua relazione all'Assemblea annuale, in corso all'hangar dell'aeroporto di Linate. "Riscontriamo che da maggio a oggi la contrazione nelle serie mensili delle diverse variabi econoiche si e' progressivamente ridotto, il rimbalzo e' rilevante e ben avviato, a dimostrazione della vitalita' delle nostre imprese. Ma la distanza dai livelli pre-covid e' ancora ingente e il recupero molto disomogeneo tra settori e territori, pesa in particolare l'incertezza della domanda, sia nel contesto interno sia in quello estero", ha detto Spada, sottolineando che "la globalizzazione sta vivendo uno stress test ma non si fermera'" e nessuno puo' isolarsi". Secondo il numero uno di Assolombarda, l'esperienza delle imprese e' l'interdipendenza e i legami ci esporranno in futuro a rischi che occorre sapere governare: "In questo percorso tortuoso sta emergendo quello che gli economisti chiamano "scarring factor", fattore cicatrice, "e' il rischio di una paura diffusa che puo' scardinare la fiducia nel lungo termine". Davanti a nuovi rischi e alle vulnerabilita' che abbiamo davanti "la risposta non puo' essere la rassegnazione, soprattutto in Europa, soprattutto nel nostro Paese", ha detto Spada, sottolineando che "dobbiamo partire dalla fiducia, la fiducia e' la base della crescita, la ricostruzione di un tessuto di fiducia e' quindi un vero e proprio imperativo, per le istituzioni, le imprese e i corpi sociali".

Ars

