Coronavirus: Lombardia, si dimezzano nuovi positivi a 175 (da 326), decessi calano a 24

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mag - Nella regione Lombardia i cittadini positivi al Covid-19 sono in totale 85.019, con un incremento di 175 casi rispetto al giorno prima (quando si era registrato un aumento di 326 malati). Lo comunica la Regione Lombardia. In calo anche i decessi che in totale sono 15.543 (+24 contro i 69 del giorno prima). Piu' basso anche il numero dei tamponi con 5.078 processati rispetto agli 11.809 di domenica. I guariti sono 35.915 (+873 contro +823), mentre i pazienti in terapia intensiva si riducono di 3 unita' a 252 totali e i ricoverati non in terapia intensiva sono 4.482 (+2 contro -41).

