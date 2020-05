Coronavirus: in Lombardia +148 nuovi casi e 34 decessi, -296 ricoveri

Rapporto tra nuovi casi e tamponi stabile a 2,6% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 mag - Rallentano ancora i nuovi casi di coronavirus in Lombardia e scendono decisamente i ricoveri, ma a differenza del dato diffuso nella serata di domenica tornano a esserci 34 decessi. In base ai dati diffusi dalla Regione Lombardia, i casi complessivi sono 87258, in aumento di 148 casi (+285 ieri rispetto al giorno precedente) e gli attuali positivi sono 25.215, in calo di 399 (-16 ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono complessivamente 3721, in calo di 296 (-9 ieri) mentre i pazienti in terapia intensiva scendono di 1 unita' a 196 (-2 ieri). I decessi, che ieri non si erano verificati secondo le statistiche, sono 34 per un totale di 15874

I tamponi effettuati sono stati 5641 (+11457): il rapporto tra nuovi positivi e tamponi e' del 2,6% (2,5% ieri). I guariti dimessi aumentano di 513 unita' a 46169 dai +301 di ieri.

Fon

(RADIOCOR) 25-05-20 18:01:48 (0366)NEWS 3 NNNN