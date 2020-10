Coronavirus: Guerra, al Sud quello che e' successo al Nord, ma con lezioni imparate

Il vice Dg dell'Oms in un convegno della Regione Sicilia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Catania, 09 ott - "Le regioni del Sud, Sicilia compresa, che sono state preservate dalla prima ondata, pensavano forse di essere uscite indenni con i pochissimi danni che erano propri della primavera. Ma cosi' non e': questo e' un virus che galoppa con la mobilita' umana quindi e' inevitabile che presto o tardi passi anche al Sud. Il Sud in questo momento sta vivendo quella che e' stata l'ondata iniziale al Nord con, pero', tutte le lezioni imparate. Con presi'di che prima non c'erano: medici preparati e competenti, terapie disponibili anche se non risolutive e soprattutto con la capacita' di intercetto e di diagnosi molto precoce". Lo ha detto Ranieri Guerra, vice direttore generale per le iniziative strategiche dell'Oms, a margine del Forum "Meridiano Sanita' Sicilia" in programma oggi e domani al Teatro Bellini di Catania, promosso da The European House - Ambrosetti con la collaborazione del Cefpas e patrocinato dalla Regione Siciliana e con l'ospitalia' del Comune di Catania.

