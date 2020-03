Coronavirus: Fitch dimezza stime Pil mondiale a +1.3% nel 2020

Con rischio "palese contrazione" se piu' rigido lockdown nel G7 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mar - La pandemia dimezza le prospettive di crescita mondiali, con il rischio di danni ancora maggiori. L'agenzia Fitch ha tagliato a +1,3% le stime di crescita del Pil globale per il 2020, dal +2,5% previsto a dicembre e contro il +2,7% del 2019. 'La crisi sanitaria globale innescata dallo scoppio del coronavirus sta avendo un costo straordinariamente pesante per l'economia mondiale. Il livello del Pil sta cadendo e siamo sotto ogni aspetto in un territorio di recessione globale', spiega l'agenzia nel 'Global Economic Outlook' trimestrale. La revisione della crescita implica che il Pil mondiale sara' di 850 miliardi di dollari inferiore a quanto si prevedeva tre mesi fa, ma "si potrebbe facilmente verificare una palese contrazione del Pil se dovessero essere adottate misure di lockdown ancora piu' rigide in tutte le economie del G7'. Le reazioni politiche a livello macro in questo frangente stanno semplicemente limitando i danni, ma dovrebbero assicurare una ripresa a V nella seconda meta' dell'anno se la crisi sanitaria si attenua. Per il 2021 l'agenzia si attende un rimbalzo della crescita mondiale a +3,3%. Piu' nel dettaglio sul 2020 Fitch prevede per l'Eurozona una contrazione del Pil dello 0,4% , seguita da +1,8% l'anno prossimo, per gli Usa la previsione e' di +1% (contro +2% a dicembre) seguita da +1,9% e per la Cina il pronostico e' di +3,7% con un rimbalzo a +7,2% nel 2021

Gli-col

(RADIOCOR) 19-03-20 16:25:16 (0502)SAN 3 NNNN