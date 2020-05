Coronavirus: continua calo di malati a 81.266 (-1.222), 172 decessi -2

Sono 983 i nuovi conteggiati con 67.003 tamponi eseguiti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mag - Secondo la Protezione civile il totale delle persone che hanno contratto il virus e' 221.216, con un incremento rispetto a ieri di 1.402 nuovi casi. "La Regione Lombardia - spiega il bollettino - ha comunicato che dei nuovi casi conteggiati oggi, 419 sono riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore". I tamponi eseguiti ieri sono stati 67.003. Nel dettaglio i casi attualmente positivi sono 30.675 in Lombardia, 13.184 in Piemonte, 6.801 in Emilia-Romagna, 5.190 in Veneto, 3.841 in Toscana, 2.779 in Liguria, 4.273 nel Lazio, 3.208 nelle Marche, 1.877 in Campania, 667 nella Provincia autonoma di Trento, 2.421 in Puglia, 1.911 in Sicilia, 801 in Friuli Venezia Giulia, 1.548 in Abruzzo, 437 nella Provincia autonoma di Bolzano, 109 in Umbria, 506 in Sardegna, 104 in Valle d'Aosta, 568 in Calabria, 140 in Basilicata e 226 in Molise.

Dif

(RADIOCOR) 12-05-20 18:37:16 (0608)SAN,PA 3 NNNN