Coronavirus: Brusaferro, bisogna essere ottimisti, ma non superficiali

Il presidente dell'Iss ad un convegno della Regione Sicilia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 ott - "L'uso del tampone appropriato e il controllo della filiera dei contatti stretti sono i primi interventi per contenere il virus tenendo conto della resilienza delle nostre strutture sanitarie; dobbiamo essere ottimisti ma non superficiali, i nostri comportamenti sono la base per limitare la circolazione del covid'. Lo ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro intervenendo in video alla seconda edizione del Forum "Meridiano Sanita' Sicilia" al Teatro Bellini di Catania, promosso da The European House - Ambrosetti con la collaborazione del Cefpas e patrocinato dalla Regione Siciliana e con l'ospitalia' del Comune di Catani.

Brusaferro, che non ha escluso la possibilita' di nuovi lockdown, ma a carattere locale, ha sottolineato che "l'eta' media dei contagiati e' di 40 anni, nelle terapie intensive ci sono ricoverati giovani. La trasmissione adesso avviene a livello amicale e familiare" quindi "attenzione ai momenti di ritrovo convivale: non dico di non averli ma bisogna gestirli mantenendo le distanze ed evitando i grandi assembramenti.

Bisogna tenerlo presente, soprattutto quando il clima tornera' ad essere piu' rigido e ci ritroveremo in locali chiusi"."Nella prima fase dell'epidemia l'eta' mediana era piu' alta e, dato che le persone piu' anziane sono quelle piu' fragili, gli effetti erano piu' critici". Brusaferro ha evidenziato che si tratta della "decima settimana che abbiamo una crescita con un ulteriore aumento negli ultimi giorni"."Le misure che abbiamo attuato sono risultate efficaci grazie alla collaborazione dei cittadini", ha aggiunto. La scuola "mostra un numero limitato di focolai e sta rispondendo in maniera forte, ma e' importante mantenere tutta la filiera" ha indicato.

