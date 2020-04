Coronavirus: Anas, a marzo -55% veicoli totali, tengono mezzi pesanti (-25%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - E' contenuto a marzo il calo del traffico dei mezzi pesanti nonostante l'emergenza coronavirus. Lo afferma l'Anas. In particolare, l'Indice di mobilita' rilevata (Imr) ha registrato sull'intera rete un decremento del 25% rispetto a marzo 2019 e del 24% rispetto a febbraio 2020. Il calo piu' ridotto, rispetto al mese di marzo 2019, si registra in Toscana con un -7%; seguono l'Umbria (-13%), il Molise (-16%), il Veneto (-17%) e la Campania (-20%). In Lombardia, l'area piu' colpita dal Covid-19, il traffico e' calato del 27 per cento

Su tutto il territorio nazionale, a paragone con marzo 2019 la flessione dell'intero traffico dei veicoli si attesta al 55%, mentre a paragone con febbraio scorso il traffico e' diminuito del 52 per cento. Analizzando invece le percentuali delle macro-aree della penisola e delle due isole maggiori i dati sono cosi' ripartiti: rispetto a marzo 2019, al Nord i numeri si contraggono drasticamente del 59%, al Centro del 54%, al Sud del 53%, del 51% in Sicilia e in Sardegna del 50 per cento. Rispetto a febbraio 2020, il traffico si riduce al Nord con un - 56%, al Centro con un -51%, al Meridione con un - 47%, in Sicilia e in Sardegna con un - 52 per cento

Compatibilmente con la grave emergenza sanitaria, i cantieri di manutenzione programmata sull'intera rete nazionale proseguono laddove le ditte esecutrici abbiano garantite le forniture e la disponibilita' delle maestranze.

