Coronavirus: a quota 52.952 i malati (-2.358) e 78 decessi (-14)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mag - Si riducono a 52.952 gli attualmente contagiati da coronavirus (-2.358 rispetto a ieri) e scendono anche i decessi (78, in calo di 14 unita'). E' quanto emerge dal bollettino odierno della Protezione civile che continua a registrare un numero basso di nuovi contagi (397, +97 rispetto a ieri) e un numero elevato di guariti (2.677). Continua a migliorare anche la situazione nelle terapie intensive (-20 ricoverati su 521 totali) e nei reparti da dove sono stati dimessi 268 pazienti con sintomi (7.917 restano ricoverati). Si riduce anche di 2.070 unita' la quota di pazienti in isolamento domiciliare (44.504 restano in osservazione). Nessun caso positivo a Bolzano, in Calabria, Molise, Basilicata e Sardegna. Un solo positivo in Umbria, 2 in Puglia, Val d'Aosta e nelle Marche.

