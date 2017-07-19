Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Cop30: presidenza vertice lancia roadmap autonoma su combustibili fossili

            e una seconda tabella di marcia su foreste, fuori da accordo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 nov - La presidenza brasiliana della Cop30 di Belem (Brasile) ha annunciato l'intenzione di lanciare una nuova roadmap sull'abbandono delle energie fossili, nonche' una seconda contro la deforestazione, per i paesi che lo desiderano. Le due tabelle di marcia "saranno guidate dalla scienza e saranno inclusivi', ha detto il diplomatico brasiliano presidente della conferenza, Andre Correa do Lago. 'Sappiamo che alcuni di voi avevano ambizioni piu' grandi' per alcuni dei temi affrontati durante la riunione delle Nazioni Unite sul clima, ha riconosciuto Do Lago. La decisione - accolta iin sala da un applauso - mira infatti ad accontentare un blocco di Paesi, capitanati dall'Ue, speravano infatti in una decisione vincolante della COP su petrolio, gas e carbone.

            red-Cog.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 22-11-25 18:05:55 (0451) 3 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.