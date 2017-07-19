Cop30: presidenza vertice lancia roadmap autonoma su combustibili fossili

e una seconda tabella di marcia su foreste, fuori da accordo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 nov - La presidenza brasiliana della Cop30 di Belem (Brasile) ha annunciato l'intenzione di lanciare una nuova roadmap sull'abbandono delle energie fossili, nonche' una seconda contro la deforestazione, per i paesi che lo desiderano. Le due tabelle di marcia "saranno guidate dalla scienza e saranno inclusivi', ha detto il diplomatico brasiliano presidente della conferenza, Andre Correa do Lago. 'Sappiamo che alcuni di voi avevano ambizioni piu' grandi' per alcuni dei temi affrontati durante la riunione delle Nazioni Unite sul clima, ha riconosciuto Do Lago. La decisione - accolta iin sala da un applauso - mira infatti ad accontentare un blocco di Paesi, capitanati dall'Ue, speravano infatti in una decisione vincolante della COP su petrolio, gas e carbone.

