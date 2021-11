Cop 26: von der Leyen, creare mercato mondiale emissioni, da Ue 5 mld in piu'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Glasgow, 01 nov - "Tutti noi vogliamo essere dalla parte giusta della storia e per questo chiesto a tutti di fare il necessario per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius". Lo ha detto la presidente della commissione Ursula von der Leyen nel suo intervento alla conferenza sul clima di Glasgow. "Il climate change e' frutto dell'azione umana, ce lo dice la scienza - ha detto - ed e' nostro dovere agire ora. L'Europa con il suo green deal non si risparmiera' alcuno sforzo per diventare il primo continente a neutralita' carbonica ma a questo Cop 26 dobbiamo tutti accelerare la nostra corsa verso net zero perche' il tempo sta per finire". La presidente ha illustrato i quattro punti attorno a cui deve ruotare la strategia per la transizione ecologica. "In primo luogo - ha detto - serve un forte impegno da parte di tutti a ridurre le eissioni entro il 2030. Net zero entro il 2050 va bene ma non e' sufficiente. Servono azioni concrete in questa decade e per team Europe questo significa un -55% di emissioni almeno implementato come da promesse. In secondo luogo i mercati globali delle emissioni di C02 devono diventare una realta'.

Mettiamo un prezzo al carbonio, la natura non puo' piu' pagare quel prezzo. In terzo luogo dobbiamo mobilizzare la finanza per la transizione climatica per supportare i paesi vulnerabili a compiere un balzo in avanti verso una crescita a energia pulita. L'Unione europea contribuira' pienamente per raggiungere gli obiettivi di adattamento. Con circa 27 miliardi di dollari nel 2020, team Europe e' gia' il maggiore fornitore di finanza per la transizione climatica e ci impegniamo a stanzare altri 5 miliardi fino al 2027 dal budget Eu e raddoppieremo i fondi per la biodiversita' soprattutto nei paesi vulnerabili. Infine innovazione e tecnologie sono disponibili, ora dobbiamo metterle in campo.

Dobbiamo fare di questo Cop 26 un successo, lo dobbiamo ai nostri figli".

