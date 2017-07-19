Conti pubblici: Meloni, Italia in serie A, strategia corretta confermata da Manovra

Ci presentiamo al Vertice Ue con autorevolezza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ott - "L'Italia si presenta" al Vertice Ue "al compimento del terzo anno di questo Governo, forte di una stabilita' politica rara nella sua storia repubblicana, di un ritrovato protagonismo internazionale che le viene riconosciuto da tutti e di indicatori economici e finanziari solidi che la rendono apprezzata dagli analisti e attrattiva per gli investitori.

Il riconoscimento del Fondo Monetario Internazionale e l'ultima valutazione sul rating dell'Italia da parte dell'agenzia Dbrs riportano finalmente l'Italia dove merita di stare, cioe' in serie A, e dimostrano la correttezza della strategia di sviluppo e delle politiche di bilancio messe in campo da questo Governo, confermate anche con la legge di bilancio parata la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni all'Aula del Senato, in vista del Vertice Ue di domani. "Tutto questo -ha aggiunto - consente all'Italia di presentarsi con autorevolezza al tavolo del Consiglio europeo per contribuire con le sue posizioni a scelte che necessitano di pragmatismo, di visione e di ambizione".

