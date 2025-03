Consumi: Polimi, pagamenti digitali 43% del transato, superano il contante

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 mar - Per la prima volta in Italia i pagamenti digitali superano il contante in termini di valore transato. Nel 2024 il 43% dei consumi e' stato regolato con strumenti elettronici, mentre l'uso del contante si e' fermato al 41%, con la restante parte pagata tramite bonifici, addebiti in conto corrente e assegni. A trascinare il contactless, che ha raggiunto i 9 pagamenti su 10 delle transazioni elettroniche in negozio, con un transato di 291mld di euro (+19%). Tanto che a fine 2024 il numero di POS in Italia ha raggiunto i 3,5 milioni. Sono i dati che emergono dalla consueta indagine dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano.

Un cambiamento che non e' solo di chi paga. Oltre la meta', il 53,5% degli esercenti ha dichiarato di preferire le carte rispetto ad altri strumenti di pagamento, mentre il 43,5% continua a privilegiare il contante. Il valore totale incassato dai punti vendita fisici tramite strumenti di pagamento digitali ha raggiunto cosi' i 385mld di euro, in crescita del 7% rispetto al 2023. Tra questi, 43mld da pagamenti effettuati da stranieri in viaggio in Italia. Un "risultato frutto di un percorso di tanti anni. Se e' vero, infatti, che storicamente gli esercenti, soprattutto quelli piccoli, sono sempre stati abbastanza ostili al mondo dei pagamenti elettronici, e' altrettanto evidente che qualche cosa e' cambiata negli ultimi anni e che anche gli esercenti hanno compreso l'importanza dei pagamenti digitali", spiega Ivano Asaro, direttore dell'Osservatorio.

Cominciano ad affermarsi anche i sistemi di pagamento piu' innovativi: nel 2024 la crescita piu' marcata e' stata registrata dalle soluzioni di pagamento da smartphone e da wearable, che hanno raggiunto un transato complessivo di 56,7mld di euro, in aumento del 53% rispetto all'anno precedente. 'Gli smartphone e i digital wallet giocano un ruolo sempre piu' centrale. L'utilizzo dei dispositivi wearable, come smartwatch, anelli e portachiavi, e' in forte espansione: nel 2024, il transato con questi strumenti ha raggiunto un valore di 2,5 miliardi di euro, in crescita del 57% rispetto al 2023', dice Valeria Portale, dell'Osservatorio Innovative Payments.

