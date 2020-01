Consob: Ciocca, 'autovalutazione va bene, abbiamo gia' deciso di farla'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - L'autovalutazione della Consob, suggerita dall'Ocse al Governo, "va assolutamente bene, tanto che abbiamo gia' deciso di avviarla". Cosi' il commissario Consob Paolo Ciocca, interpellato da Radiocor al termine della presentazione, al ministero dell'Economia, del piano d'azione Ocse per la modernizzazione del mercato dei capitali italiano. Ciocca aggiunge che la Consob, per procedere con l'autovalutazione, avra' certamente modo di coordinarsi con il ministero guidato da Roberto Gualtieri che ha un suo cronoprogramma per la modernizzazione del mercato dei capitali. Riguardo al fatto che la proposta Ocse dettagli una richiesta di autovalutazione sia del collegio guidato da Paolo Savona sia delle singole divisioni che compongono l'Autorita', Ciocca osserva che si tratta di una prassi standard a livello internazionale in questi esercizi di autovalutazione. "L'adeguatezza delle strutture e delle risorse sono obiettivi internazionali per tutti i regolatori" aggiunge Ciocca sottolineando le parole pronunciate dal numero due dell'Ocse, Greg Medcraft, presente all'incontro al Tesoro. "Medcraft, e' l'ex presidente della Consob australiana e l'autovalutazione l'ha realizzata tre anni fa". Medcraft nell'intervento al Mef ha dichiarato che per la Asic (la Consob australiana, ndr) si e' trattato di un esercizio molto positivo che ha prodotto miglioramenti nell'attivita' del regolatore australiano. Il lavoro dell'Ocse offre alla Consob una serie di documenti di riferimento da utilizzare per l'autovalutazione. Vengono indicate, nel dettaglio, la Raccomandazione dell'Ocse sulla politica e la governance in materia di regolamentazione, gli obiettivi e i principi Iosco di vigilanza sui valori mobiliari, i principi di governo societario del G20 e dell'Ocse, nonche' "le pertinenti esperienze e pratiche di altri organi di regolamentazione di mercati dei capitali avanzati".

