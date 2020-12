Confindustria: Bonomi, non cambiata linea, quando Governo sbaglia lo sottolineiamo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 dic - "Sara' che si avvicina il Natale e siamo tutti piu' buoni. Non credo che ci sia un Bonomi 1 e un Bonomi 2, io sono sempre rimasto sulle mie posizioni, Confindustria e' sempre rimasta sulle proprie posizioni, sull'idea che noi interveniamo sui temi economici. Non e' cambiato nulla". Il presidente di Confindustria risponde a Zapping alle domande se ci sia una nuova linea, piu' morbida, nel confronto con i sindacarti e il Governo. "Non e' cambiato nulla, con Landini ci confrontiamo costantemente e credo che le nostre posizioni sui contratti stanno portando frutti: stiamo siglando tanti contratti con misure economiche compatibili con l'economia attuale". E con il Governo? "Ho sempre affermato - ha osservato Bonomi - che le nostre non sono posizioni politiche. I Governi li decidono gli elettori italiani. Noi ci occupiamo di politica economica. Quando il Governo fa bene facciamo un plauso, quando secondo noi sbaglia, e purtroppo ha sbagliato spesso ultimamente, noi siamo li' a sottolinearlo".

Ale

(RADIOCOR) 01-12-20 20:14:28 (0752) 3 NNNN