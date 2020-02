Commerzbank: utile 2019 scende a 644 mln con costi uscite, taglia cedola a 15 cent

Per il 2020 entrate stabili sul anno precedente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 feb - La banca tedesca Commerzbank ha registrato un utile netto annuo nel 2019 di 644 milioni in calo dagli 862 milioni dell'anno precedente, in particolare a causa degli oneri di riduzione del personale. I ricavi sono leggermente aumentati a 8,64 miliardi dagli 8,57 miliardi dell'anno precedente e l'utile operativo, a 1,26 miliardi di euro, e' migliore di previsto, ha detto l'istituto bancario. Annunciato a settembre, un piano sociale che prevede la partenza di 4.300 dipendenti in tutto il mondo ha generato oneri per 101 milioni, causando una perdita netta di 54 milioni nell'ultimo trimestre dell'anno. La banca, che alla fine di dicembre aveva 40.400 dipendenti a tempo pieno, e' riuscita a ridurre le spese complessive dell'1% su un anno, a 6,77 miliardi di euro

La banca, posseduta per il 15,6% dallo stato tedesco, paghera' un dividendo di 15 centesimi per azione per il 2019, contro 20 centesimi dell'anno scorso. Commerzbank prevede per il 2020 entrate "almeno stabili" rispetto al 2019 e ha confermato il suo obiettivo di oneri a 6,7 miliardi piu' 200 milioni per rinnovare il proprio IT.

