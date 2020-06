Commercio: Ue, parte la sfida per la sovranita' economica e la difesa dell'industria

Libro bianco su regole acquisizioni da Paesi terzi (Il Sole 2 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 16 giu - 'Autonomia strategica aperta'. Ecco il titolo della svolta nella politica commerciale europea che la Commissione propone agli Stati: per ora c'e' solo un documento di consultazione per mettere ai raggi x la strategia seguita finora dalla Ue e c'e' l'invito a discutere. Verso fine anno-inizio 2021 si passera' alle proposte concrete. L'idea e' 'rafforzare la capacita' Ue di perseguire i propri interessi indipendentemente e in modo assertivo salvaguardando la competitivita' dell'industria europea' e assicurando parita' di condizioni sui mercati internazionali 'usando gli strumenti di difesa commerciale e nuovi strumenti' come la possibilita' di bloccare acquisizioni da Stati extra Ue che ricevono sussidi anticoncorrenziali (per le quali sara' presentato gia' domani un 'libro bianco' con diverse idee e proposte). Nel mondo post Covid-19 'il commercio sara' sempre piu' esposto alla volatilita' delle relazioni internazionali', indica Bruxelles, i rapporti con Usa e Cina sempre piu' difficili. E' la partita per la sovranita' economica e tecnologica europea.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 16-06-20 16:20:28 (0432)EURO 3 NNNN