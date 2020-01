Commercio: Federalimentare, Ue escluda agroalimentare Usa da possibili contromisure

Vacondio: Europa faccia da paciere e non da detonatore (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 28 gen - 'La Ue deve fare da paciere e non da detonatore ' nelle relazioni commerciali globali e cio' vale in particolare ' per le politiche sui dazi sulle quali suggeriamo di non prendere esempio dagli Usa ma, anzi, di escludere tutti i prodotti agroalimentari americani dalla lista delle possibili contromisure, limitando l'attenzione alla sola industria aeronautica'. Lo ha affermato il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio a un convegno organizzato al Parlamento Ue. Sulla Brexit, ha indicato che 'e' necessario evitare qualsiasi tensione e, nonostante i pochi mesi per definire i dettagli dell'accordo, riuscirci sara' essenziale tanto per l'economia italiana - la Gran Bretagna infatti rappresenta il quarto mercato per il nostro Paese - quanto per i consumatori inglesi'.

