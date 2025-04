Commercio: conferma linea Trump e controdazi Cina non cambiano posizione Ue

Ricerca di negoziato e preparazione controffensiva agli Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 04 apr - Lunedi' a Lussemburgo i ministri degli esteri europei discuteranno della risposta ai dazi americani, ma non c'e' da attendersi alcuna decisione. Infatti, la pista delineata ieri, a botta calda, dalla Commissione europea sulla scorta dei contatti con le maggiori capitali, viene confermata: a meta' mese scattera' la prima serie di controdazi su acciaio e alluminio mentre per le contromisure sull'auto e per i dazi 'reciproci' appena decisi da Trump passera' qualche settimana, non meno di tre indicano fonti concordanti. Se non quattro. Il fatto che Trump abbia indicato oggi che non cambiera' 'mai politica', segno che non sono alle viste grandi trattative da parte americana, non ha fatto cambiare idea a Bruxelles e dintorni. Intanto la Cina ha annunciato dazi aggiuntivi sulle importazioni dagli Usa del 34%: a Bruxelles non si commenta ma la preoccupazione sale perche' gli ingredienti di una guerra commerciale su larga scala si stanno rapidamente consolidando. La Commissione vuole apparire ottimista rimarcando che l'economia europea 'e' resiliente'. Una fonte diplomatica europea coinvolta nella preparazione della riunione di lunedi' spiega che 'a Lussemburgo sara' il momento di definire la leva politica sulla quale costruire la risposta commerciale di merito, l'obiettivo e' dare un messaggio di unita' dei Ventisette'. In realta' si cerchera' di capire quali sono le condizioni per procedere uniti sulla risposta a Trump. La linea e' non puntare all''escalation' per l''escalation', cercare spazi per avviare un negoziato con Washington e nello stesso tempo preparare la controffensiva. E' la linea del doppio binario.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

