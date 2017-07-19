Coesione: Meloni, bene riprogrammazione 7 mld, su alloggi calmierati ed energia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - "L'Italia ha chiesto e ottenuto in Europa, nell'ambito della revisione di medio termine della politica di coesione, un risultato molto significativo: la riprogrammazione di oltre 7 miliardi di euro, che saranno destinati alla competitivita' delle imprese italiane, alle misure per realizzare alloggi a prezzi calmierati e agli interventi sul fronte idrico ed energetico". E' il commento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "L'Italia - rimarca la premier - ha sempre sostenuto l'esigenza di maggiore flessibilita' e semplificazione per garantire un utilizzo piu' efficace e concreto delle risorse europee. Obiettivo portato avanti dalla riforma delle politiche di coesione promossa dal Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto.

Questo Governo - assicura Meloni - continuera' a lavorare, come ha fatto fin dall'inizio, per mettere a terra le risorse europee e utilizzarle al meglio per sostenere lo sviluppo e la crescita della Nazione".

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