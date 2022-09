Clima: Franco, debito non puo' essere unico strumento per sfide globali

E' impegno globale, servono enormi investimenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Torino, 19 set - "Il debito puo' essere in parte lo strumento" per gli investimenti necessari ad affrontare le sfide climatiche, "ma forse non e' l'unico". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel sua lectio al CeRP-Fondazione Collegio Carlo Alberto di Torino. "Avremo bisogno di enormi investimenti ed e' una sfida - ha detto Franco parlando del cambiamento climatico - Occorre domandarsi se e' il debito il modo con cui affrontarla perche' un conto e' una pandemia che colpisce un Paese per una fase temporanea e un conto e' un tema come il riscaldamento globale che richiede enormi investimenti che sappiamo gia' adesso che dovremo fare".

"Anche qui come nel caso delle pandemie - ha detto - serve un impegno globale: il clima e' un impegno pubblico globale".

Fon-enr

