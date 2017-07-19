Dati
            Notizie Radiocor

            Cina: Xi, relazioni con Russia le piu' stabili e mature tra grandi potenze

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 ago - Le relazioni tra Cina e Russia "sono le piu' stabili, mature e strategicamente significative tra le grandi potenze nel mondo turbolento e in continua evoluzione di oggi". Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, incontrando il presidente della Duma di Stato russa Vyacheslav Volodin. Xi ha aggiunto che "promuovere lo sviluppo di alto livello delle relazioni bilaterali serve gli interessi fondamentali dei popoli di entrambi i Paesi ed e' fonte di stabilita' per la pace mondiale". Le due parti, ha aggiunto Xi, "dovrebbero proseguire la tradizionale amicizia" e "rafforzare gli scambi".

            Red-Cel

            (RADIOCOR) 26-08-25 08:06:08 (0095)NEWS 3 NNNN

              


