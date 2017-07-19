Cina: riserve valuta estera salgono di altri 3 mld $ ma meno di attese
A novembre ammontano a 3.346 miliardi di dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 dic - Le riserve cinesi in valuta estera sono aumentate a novembre a 3.346 miliardi di dollari dai 3.343 miliardi di ottobre. Le attese degli analisti erano per un incremento anche superiore delle riserve a 3.360 miliardi di dollari.
L'aumento viene attribuito dall'Amministrazione statale delle valute estere all'effetto combinato delle conversioni valutarie e delle variazioni dei prezzi degli asset. Pechino, secondo quanto afferma la stessa Amministrazione, e' in una posizione favorevole per mantenere la stabilita' complessiva delle sue riserve valutarie, sostenuta dalla sua economia stabile.
fon.
