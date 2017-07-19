Cina: inflazione rallenta a gennaio a +0,2% annuo (+0,8% dicembre)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 feb - I prezzi al consumo in Cina (Cpi) rallentano a gennaio con una crescita dello 0,2% annuo rispetto al +0,8% annuo registrato a dicembre. In contrazione, invece, i prezzi alla produzione.

Secondo un report dell'economista di eToro Zavier Wong, i dati sull'inflazione consolidano la possibilita' di interventi delle autorita' di Pechino per stimolare l'economia, senza rischi di infiammare i prezzi. "La ripresa dell'inflazione in Cina e' ancora molto incerta" - si legge nel report - "e sebbene la direzione sia quella di una tendenza al rialzo nel medio termine, e' improbabile che il percorso sia agevole".

