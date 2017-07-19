Dati
            Notizie Radiocor

            Cina: imporra' dazi doganali supplementari del 55% su import di carne bovina

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 dic - La Cina ha annunciato che saranno imposti dazi doganali supplementari del 55% su alcune importazioni di carne bovina proveniente dal Brasile, dall'Australia e dagli Stati Uniti. Secondo un comunicato del ministero del Commercio, l'importazione di carne bovina ha danneggiato l'economia cinese. La misura riguarda sia la carne bovina fresca sia quella congelata, con o senza ossa.

            Red-Sim.

