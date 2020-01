Cfa: la Ferrari oggetto di studio per la Research Challenge 2020

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 gen - Sara' la Ferrari l'oggetto di studio della Cfa Research Challenge 2020 che vedra' 9 atenei sfidarsi nella finale che si terra' il prossimo 3 marzo presso gli uffici di PwC Italia. Alla competizione organizzata da Cfa Society Italy in collaborazione con FactSet, PwC Italia, Fidelity International e Kaplan Schweser, partecipano in rappresentanza dell'Universita' Cattolica di Milano, del Politecnico di Milano, dell'Universita' Ca' Foscari, dell'Universita' Bocconi, dell'Universita' di Pavia, della Libera Universita' di Bolzano, dell'Universita' Politecnica delle Marche, dell'Universita' Cattaneo LIUC e dell'Universita' di Napoli Federico II. Ogni team sara' assistito da un associato Cfa in qualita' di mentore e potra' avvarlersi della piattaforma di analisi finanziaria di FactSet. In team che vincera' le finali italiane avra' l'opportunita' di participare nella finale per la regione Emea l'1-2 aprile in Giordania. La finale globale si terra' invece a New York il 22 aprile.

