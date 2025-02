Cdc Studio: punta a riciclo scarti tessile con occhi sulla Borsa -INTERVISTA

Da Cdp nuovo round finanziamento da 380mila euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 feb - Cdc Studio Srl, l'hub di innovazione per il tessile circolare con sede a San Miniato (Pisa), ha avviato una nuova fase di crescita e sviluppo grazie alla chiusura di un round che ha visto la partecipazione di Styleit, l'acceleratore fashiontech nato da un'iniziativa di Cdp Venture Capital Sgr insieme a Startupbootcamp e Gellify e Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, che hanno creduto nella potenzialita' delle due tecnologie brevettate di cui e' proprietaria l'azienda, Coeo e Miktos. Quest'ultima in particolare permette di trasformare gli scarti tessili in materia prima, dando origine a materiali ecologici che possono sostituire la comune plastica. 'Il round', spiega il cfo della startup, Marcello Marzano, in una intervista a Radiocor, 'e' del valore di 380mila euro, a valle di un primo round di finanziamento lanciato nel 2023 del valore di 113 mila euro avvenuto nell'ambito del programma StyleIT'. Il progetto portato avanti da Cdc Studio ha pero' un respiro molto piu' ampio. 'La nostra idea', spiega Marzano, 'e' quella di controllare l'intero iter della produzione e quindi realizzare dei veri e propri impianti che possa essere dislocati su diverse aree del territorio nazionale. Stiamo partendo in Lombardia, in particolare a Bergamo dove tra due mesi, appoggiandoci ad un'azienda che gia' opera in questo settore, avvieremo la produzione'. In un'ottica temporale di piu' ampio respiro 'l'idea e' quella di realizzare un impianto anche in Toscana e successivamente uno nel Mezzogiorno'. Tra i piani di espansione di Cdc Studio, che punta a realizzare un fatturato da circa un milione di euro nel 2025 (a fronte dei 10mila del 2024), non esclude una possibile quotazione in Borsa. 'E' una delle ipotesi sul tavolo perche' tutte le startup con alto potenziale di crescita vedono nell'Ipo una fase fondamentale di sviluppo.

Un'altra ipotesi sul tavolo sarebbe quella di creare una partnership industriale con un soggetto del settore. Prima pero' servira' un nuovo round di finanziamento, questa volta di Serie A e il completamento della fase di scale up. Se tutto cio' dovesse realizzarsi, tra il 2027 e il 2028 potrebbe avvenire il definitivo consolidamento di Cdc Studio Srl e la realizzazione di uno degli scenari ipotizzati'.

