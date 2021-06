Canada: lascia tassi interesse allo 0,25%, confermato piano acquisti bond

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 giu - La Bank of Canada ha lasciato i tassi d'interesse allo 0,25%. La banca centrale canadese ha comunicato che manterra' gli attuali livelli finche' gli obiettivi sull'inflazione non saranno raggiunti e che portera' avanti il quantitative easing al passo di 3 miliardi di dollari canadesi alla settimana; nella precedente riunione, aveva deciso di rallentare il passo degli acquisti di bond da 4 a 3 miliardi di dollari canadesi, visto il miglioramento dell'outlook economico. Nonostante la ripresa continui, e' necessario che il sostegno straordinario all'economia vada avanti, ha comunicato la Bank of Canada.

