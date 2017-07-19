Cambii: dollaro registra il peggiore anno da 2017, -9,5% contro principali valute

Euro al top da 2021 su biglietto verde, +14% nel 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 dic - Il dollaro Usa si avvia registrare il calo annuale piu' marcato dal 2017, a causa dei timori per la tenuta dell'economia statunitense e della prospettiva di nuovi tagli dei tassi da parte della Fed nel 2026. Nel dettaglio, il biglietto verde nel 2025 ha perso il 9,5% rispetto al paniere delle principali valute. L'euro invece ha registrato il maggiore guadagno tra le diverse monete rispetto al dollaro, salendo di quasi il 14% ben oltre quota 1,17 dollari, un livello raggiunto l'ultima volta nel 2021. La guerra commerciale scatenata dai dazi di Donald Trump, spiegano infatti dalle sale operative, ha aumentato i timori legati alla solidita' della maggiore economia mondiale e ha messo in dubbio il tradizionale status del dollaro come bene rifugio. "Il primato del dollaro come valuta di riserva e' minacciato dal deficit fiscale degli Stati Uniti, dai venti contrari alla crescita e all'inflazione e dai flussi di capitali verso altre regioni", affermano gli analisti di Wellingtom Management. In piu', "dato che un dollaro piu' debole e' vantaggioso per l'amministrazione statunitense, potrebbe verificarsi un ulteriore indebolimento" nel 2026.

Sono di parere simile gli esperti di Charles Stanley. "Il dollaro americano continuera' a trovarsi di fronte a un contesto difficile" anche l'anno prossimo, con le preoccupazioni "sulla sostenibilita' fiscale a lungo termine" degli Usa, "una politica imprevedibile" e "i cambiamenti nei flussi di capitale". A mettere ulteriormente sotto pressione la valuta ci sono pero' anche le attese per nuove sforbiciate al costo del denaro da parte della Fed, mentre altre banche centrali, tra cui la Banca centrale europea. "L'incertezza che circonda la traiettoria fiscale degli Stati Uniti e la reazione della Federal Reserve mantiene ambigua la direzione del dollaro, spiega Rbc. A questo punto, "i mercati si chiedono se si tratti di un punto critico a livello ciclico" oppure se il biglietto verde sia all'inizio "di un cambiamento strutturale" del suo status.

Cog.

