Cambi: yuan a minimi da ottobre 2023 su dollaro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 dic - Lo yuan e' ai minimi in oltre un anno rispetto al dollaro, in un mercato comunque fiacco in attesa del nuovo anno e con gli occhi puntati sul previsto allentamento monetario in Cina e con il timore di una guerra commerciale con gli Stati Uniti. Lo yuan passa di mano a 7,299 per un dollaro, il livello piu' basso da ottobre 2023. Negli ultimi mesi Pechino ha intensificato i programmi a sostegno all'economia, riducendo i tassi di interesse e avviando un allentamento delle restrizioni per l'acquisto di case e incrementando i massimali di indebitamento dei governi locali. Secondo i dati pubblicati oggi, l'attivita' manifatturiera cinese e' aumentata a dicembre per il terzo mese consecutivo, segno positivo che la Cina e' sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di crescita. Tuttavia, con l'imminente inizio del secondo mandato di Donald Trump negli Stati Uniti, 'lo spettro di un maggiore protezionismo incombe sui mercati, rappresentando una minaccia significativa e spingendo probabilmente il dollaro americano a nuovi massimi', spiegano gli analisti di Spi Asset Management, sottolineando che il dollaro forte, un elemento chiave della visione di Trump sul commercio internazionale, "potrebbe continuare ad avere un impatto significativo sui mercati valutari mondiali nella prima meta' del 2025, con il biglietto verde che potrebbe continuare ad apprezzarsi rispetto alle altre valute".

