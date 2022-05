Cambi: dlr si rafforza ed euro sotto 1,05, livello che non vedeva da inizio 2017

Giu' la sterlina, ai minimi da 2 anni sul dollaro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mag - Il dollaro in rafforzamento dopo l'inflazione Usa mette sotto pressione l'euro che arriva a un minimo di 1,044, livello che non vedeva da inizio 2017. 'Il dato sull'inflazione Usa, insieme ai rumors sulla Bce, hanno portato ad una certa volatilita' sull'euro/dollaro - commentano gli analisti di Mps Capital Services - che e' tornato a scambiare sotto il livello chiave posto a 1,05 (prossimo obiettivo 1,0340)'. L'aumento dei prezzi al consumo negli Stati Uniti ha sorpreso ancora una volta al rialzo, con i numeri di aprile che hanno superato il consensus e aumentato le probabilita' di un'accelerazione del ritmo di inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve. 'Il mese prossimo - dicono da ActivTrades - i dati sull'inflazione Usa di maggio verranno pubblicati pochi giorni prima della riunione della Fed di giugno e un'altra sorpresa al rialzo potrebbe finire per far propendere la Banca centrale statunitense verso un aumento dei tassi di 75 punti base, invece dei 50 punti base attualmente previsti'.

Uno scenario che dovrebbe quindi continuare a sostenere il biglietto verde.

Sul valutario, da segnalare il calo della sterlina che ha aggiornato i minimi da due anni contro il dollaro (il cambio e' ora a 1,2194) dopo i dati che mostrano un rallentamento dell'economia britannica. Il Pil e' sceso a marzo dello 0,1% deludendo le attese del mercato. La divisa britannica e' debole anche contro euro in area 0,86, ieri e' scesa sotto questo livello per la prima volta da ottobre. 'In questo caso - spiegano da Mps Capital Servics - hanno pesato le dichiarazioni Ue su una possibile sospensione degli accordi commerciali qualora la Gran Bretagna revocasse il Protocollo sull'Irlanda del Nord, contestualmente ai dati sul Pil peggiori della attese'.

