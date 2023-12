Cambi: Boj apre a fine epoca tassi negativi, yen vola al top da un anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 dic - Seduta in deciso rialzo per lo yen che mette a segno i maggiori guadagni in quasi un anno salendo di circa il 2% rispetto al dollaro dopo che le autorita' monetarie giapponesi hanno indicato in maniera sorprendentemente chiara di essere vicini a un cambiamento di strategia. Il governatore della Boj, Kazuo Ueda, ha dichiarato infatti che la banca centrale ha diverse opzioni su quali tassi di interesse puntare una volta che i costi di finanziamento a breve termine saranno usciti dal territorio negativo in cui si trovano tuttora (-0,10%).

"Ci sono diverse opzioni - ha detto Ueda -, Ma non abbiamo preso una decisione relativa al target dei tassi di interesse che potremmo stabilire, una volta che porremo fine alla politica di tassi negativi. Se manterremo i tassi a breve a zero o li alzeremo allo 0,1%, e a quale velocita' porteremo i tassi allo 0,25% o allo 0,50%, dipendera' dalle condizioni economiche e finanziarie di quel momento". La Banca centrale giapponese e' stata l'unica tra le banche centrali a mantenere una politica di tassi ultra-bassi che ha portato lo yen ai livelli piu' deboli degli ultimi decenni rispetto al dollaro. Alla luce di queste parole, crescono ora le aspettative che la Boj possa mettere fine alla politica di tassi negativi gia' in occasione della prossima riunione in calendario il 18-19 dicembre.

