BTp: spread con Bund apre stabile a 131 punti base, rendimento in calo al 3,84%

Stasera Fitch su Italia, attenzione a dati su lavoro Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 mag - Apertura stabile per lo spread tra BTp e Bund ma con rendimenti in generale calo: il mercato, che gia' ieri era stato favorevole per i governativi, attende soprattutto i dati americani del pomeriggio sull'occupazione (e sull'attivita' dei servizi) con le possibili ricadute sulla politica monetaria Usa, mentre per quanto riguarda i titoli italiani si aggiunge l'attesa per la decisione di Fitch sul rating sovrano (in calendario questa sera) e la nuova emissione del BTp Valore a partire da lunedi'. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e il Bund tedesco di pari durata e' stabile a 131 punti base, in linea con l'ultimo riferimento di ieri. In flessione il rendimento a 10 anni che si posiziona al 3,84% dal 3,88% della chiusura precedente.

(RADIOCOR) 03-05-24 09:14:24 (0182) 3 NNNN