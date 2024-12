BTp: spread chiude a 109 ai minimi da 3 anni, rendimento cala a 3,19%

Cala anche differenziale Francia prima di discorso Macron (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - Lo spread rompe al ribasso anche quota 110 e si conferma ai minimi da tre anni in una giornata in cui il mercato dei governativi non ha subito particolari tensioni dalla crisi politica francese con la formalizzazione delle dimissioni da parte del primo ministro Michel Barnier. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e il pari scadenza del Bund tedesco ha chiuso le contrattazioni a 109 punti dai 115 della chiusura di ieri segnando il valore piu' basso da ottobre 2021. Il rendimento e' calato al 3,19% dal 3,21% del closing precedente. "In questo momento il mercato non e' troppo concentrato sui BTp perche' 'distratto' dalle vicende politiche di Germania e Francia e inoltre sara' interessante la prossima settimana capire quali risposte dara' Christine Lagarde sulle politiche Bce in questo particolare contesto - spiega Vincenzo Longo strategist di Ig - Nella giornata di oggi ci si aspettava piu' movimento sui titoli francesi ma la crisi politica va avanti da tempo e le ultime evoluzioni erano in parte previste". Lo spread tra gli Oat francesi e il Bund e' anch'esso rientrato sotto quota 90 mentre si attende il discorso alla nazione del presidente Macron previsto per questa sera. Secondo gli analisti di Equita, considerando la maggiore presenza di investitori istituzionali nei titoli di stato francesi rispetto all'Italia e la maggiore stabilita' politica ed economica dell'Italia rispetto alla Francia e' lecito aspettarsi "che lo spread OAT-Bund si avvicini progressivamente a quello dell'Italia nei prossimi mesi".

