BTp: spread apre stabile a 110 punti, rendimento decennale sale al 3,65%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - Apertura stabile per lo spread tra BTp e bund, nella seconda seduta di una settimana caratterizzata dalle riunioni di politica monetaria della Federal Reserve e della Banca centrale europea. Gli operatori danno per scontata la conferma dell'attuale livello dei tassi di interesse negli Stati Uniti cosi' come il nuovo taglio della Bce che dovrebbe portare il tasso sui depositi al 2,75%. In avvio, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e il Bund tedesco si e' attestato a 110 punti base, pari alla chiusura di ieri. In aumento, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione al 3,65%, dal 3,63% del closing della vigilia.

