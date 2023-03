BTp: rendimenti euro in calo dopo Fed ma spread chiude in rialzo a 183 punti

Rendimento decennale in calo al 4,32% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 mar - Chiusura in rialzo per lo spread BTp/Bund in un contesto di forte calo dei rendimenti in cui il Bund ha performato meglio del pari scadenza italiano. Alla base del movimento c'e' il calo dei rendimenti Usa che hanno ampiamente ritracciato il movimento al rialzo dei giorni scorsi seguito ai commenti del Presidente della Fed, Jerome Powell sulla linea di politica monetaria della Riserva Federale. A fine seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco si e' attestato a 183 punti base dai 175 punti del riferimento della vigilia. In flessione il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato un'ultima posizione al 4,32% dal 4,39% dell'ultimo riferimento.

