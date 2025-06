Bri: e' fondamentale garantire l'indipendenza delle banche centrali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 giu - 'E' fondamentale garantire l'indipendenza delle banche centrali che devono essere in grado di agire senza interferenze politiche per svolgere la propria missione'. Lo afferma la Banca dei regolamenti internazionali (Bri), che oggi ha pubblicato il rapporto annuale, in un momento in cui la critiche del presidente Usa, Donald Trump, al presidente della Federal Reserve (Fed) statunitense, Jerome Powell, sta suscitando preoccupazione. 'Una banca centrale e' un'istituzione che deve essere in grado di fare cio' che ritiene necessario - spiega la Bri - per preservare la stabilita' finanziaria e il valore della sua moneta nazionale' per garantire le condizioni per un'economia sana e funzionante'. Secondo la Bri, le banche centrali si trovano ad affrontare una situazione economica complessa, che le costringe a prendere una decisione delicata, ossia continuare ad abbassare i tassi di interesse o, al contrario, tenerli fermi. 'Questa decisione e' particolarmente difficile - sottolinea il report - data la mancanza di chiarezza sugli effetti dei dazi finora implementati e l'incertezza riguardo a possibili misure future'.

