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            Brembo: firma partnership strategica con la cinese Nbhx per frenata intelligente

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mag - Brembo ha stretto una partnership, formalizzata attraverso accordi di joint venture, con Ningbo Huaxiang Electronic Co., Ltd.

            (Nbhx), una realta' chiave nell'industria dei componenti automobilistici in Cina. Le due aziende collaboreranno alla localizzazione di Sensify in Cina, contribuendo congiuntamente all'evoluzione della tecnologia di frenata intelligente nel settore automotive. Cosi' annuncia una nota che spiega che Sensify e' una piattaforma frenante intelligente, progettata come architettura by-wire priva di fluido, che si distingue dalle tecnologie di frenata elettromeccanica (EMB) grazie a hardware di ultima generazione e livelli software adattabili. Nell'ambito di questa partnership, Brembo e NBHX collaboreranno per l'industrializzazione locale e la diffusione su larga scala di Sensify in Cina, contribuendo allo sviluppo di architetture veicolo software-defined di nuova generazione.

            'La Cina e' il mercato automotive piu' dinamico e innovativo al mondo. NBHX, eccellente rappresentante dell'industria cinese dei componenti automobilistici, vanta solide capacita' di sinergia industriale in ambiti quali l'elettronica automotive, gli interni ed esterni e i componenti metallici', ha dichiarato Daniele Schillaci, ceo di Brembo, che ha aggiunto: 'la firma di questa partnership strategica rappresenta per Brembo un passaggio fondamentale per inserirsi sempre piu' a fondo nell'ecosistema automotive cinese e accelerare la localizzazione delle proprie soluzioni innovative'.

            com-emi.

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            (RADIOCOR) 22-05-26 09:38:16 (0226) 3 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Brembo 10,94 +5,40 10.22.15 10,53 11,34 10,53


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