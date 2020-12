Bper: Vandelli, nuovo piano a fine 2021, sara' per definizione stand alone (RCO)

L'ad: ora focalizzati su filiali Ubi, fare M&A difficile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 dic - Il nuovo piano industriale di Bper arrivera' molto probabilmente nella seconda parte o verso la fine del 2021. E' quanto ha dichiarato l'ad Alessandro Vandelli sottolineando che l'ingresso e il consolidamento delle nuove filiali da Ubi richiedera' tre sei mesi. 'Cio' ci consentira' di vedere l'evoluzione del framework economico e di avere una maggiore sensibilita' sui risultati dell'anno', ha aggiunto, sottolineando - a proposito della possibile M&A - che 'i piani industriali sono per definizione stand alone'. 'C'e' tanta strada da fare, oggi l'impegno di tutto il gruppo e' sull'integrazione delle filiali in Lombardia, che sara' un banco di prova importante. - ha spiegato - Oggi aprire il tavolo a un'altra operazione senza avere chiuso questa e' difficile e complesso per non dire impossibile. Poi visto il momento abbiamo un approccio aperto alle riflessioni ma in questo momento non c'e' niente'.

