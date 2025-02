Bper: Papa, Ops Sondrio per difendere posizione, accelerata da risiko

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 feb - L'Ops sulla Banca Popolare di Sondrio e' 'un'operazione che ha avuto un'accelerazione a seguito di quello che abbiamo visto verificarsi nel mondo bancario italiano negli ultimi due mesi'. Lo ha spiegato l'a.d. di Bper, Gianni Franco Papa, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta.

'E' diventato fondamentale per noi proteggere il nostro posizionamento in Italia - ha aggiunto -. Oggi siamo la terza banca in Italia' per una serie di metriche e 'abbiamo pensato fosse necessario perseguire degli obiettivi di rafforzamento competitivo e dimensionale in linea con le tendenze in atto', ha concluso.

