Borse Cina: Shanghai chiude a +1,1%, Byd e Geely in luce su vendite ottobre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 nov - Andamento positivo per le Borse asiatiche in apertura di settimana. Se Tokyo e' chiusa per la festivita' del Giorno della Cultura, i principali indici si muovono al rialzo alla vigilia delle elezioni americane e nel giorno dell'apertura della riunione del Comitato del Partito Comunista in Cina da cui potrebbero arrivare nuove iniziative di rilancio per l'economia.

L'indice composito della Borsa di Shanghai ha chiuso le contrattazioni in rialzo dell'1,1% mentre Hong Kong sta guadagnando lo 0,4% circa. In grande evidenza il settore automotive grazie alle vendite realizzate nel mese di ottobre. Byd e' salita di quasi il 6% a Shanghai dopo aver superato le 500mila unita' di veicoli elettrici e ibridi venduti nel mese, risultato che consente di mettere nel mirino quota 4 milioni di mezzi nel 2024. Geely Automobile (+4,6% a Hong Kong) ha aggiornato il proprio record mensile con 226.686 veicoli. Statistiche in crescita anche per le case di minori dimensioni come Li Auto (oltre 51mila veicoli), Xpeng (quasi 24mila).

