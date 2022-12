Borse Cina: listini chiudono in modesto rialzo, cautela per contagi Covid

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - Chiusura in leggero rialzo per le Borse cinesi. L'indice composito di Shenzhen ha chiuso in rialzo dello 0,4% a 1.975,61 punti.

L'indice composito di Shanghai ha conquistato lo 0,51% a 3.089 punti. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso in rialzo dello 0,20% a 19.781 punti. La prudenza ha prevalso sul mercato quando l'ottimismo sulla riapertura della Cina si e' trasformato in cautela dopo che la piu' grande economia della regione e' stata colpita da un'ondata di infezioni da Covid che ha messo in dubbio le possibilita' di una rapida ripresa. Aiutando a sostenere il sentiment, i timori di un inasprimento della politica monetaria statunitense si sono in qualche modo attenuati dopo che i dati hanno mostrato un aumento delle richieste di disoccupazione negli Stati Uniti, suggerendo che gli aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve, decisi per raffreddare l'inflazione, potrebbero iniziare ad avere effetti negativi sul mercato del lavoro.

