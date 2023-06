Borse Cina: Hong Kong (+2,17%) e Shanghai (+0,74%) chiudono bene su taglio tassi

Hang Seng trainato da titoli tech (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 giu - Seduta positiva per le Borse cinesi e in particolare per Hong Kong sostenuta dagli acquisti sui titoli tecnologici anche se i dati macroeconomici cinesi hanno evidenziato un rallentamento nel ritmo di ripresa della produzione industriale e delle vendite al dettaglio nel mese di maggio. La Banca centrale cinese ha fornito pero' un altro segnale di supporto all'economia tagliando il tasso di interesse sui prestiti di medio termine alle banche e aprendo quindi al taglio dei tassi sui prestiti a famiglie e imprese previsto per la prossima settimana. L'indice Hang Seng ha chiuso con un rialzo del 2,17%, con l'indice del comparto Tech salito del 3,6%, mentre Shanghai ha segnato +0,74% nell'indice Composite. Piu' debole l'andamento degli altri listini azionari del continente: Tokyo ha chiuso piatta (-0,05%) dopo il rally delle ultime sedute, Seul e' arretrata dello 0,4%.

Fon

(RADIOCOR) 15-06-23 10:22:41 (0256) 3 NNNN