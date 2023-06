Borse Cina: Hong Kong -0,73% e Shanghai -0,54% in chiusura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 giu - In Cina, la Borsa di Hong Kong e' scesa dello 0,73% negli ultimi scambi mentre Shanghai ha perso lo 0,54%, dopo che Tokyo ha perso l'1%, appesantita dalle prese di beneficio. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato oggi il ministro degli Esteri cinese Wang Yi durante la visita a Pechino: e' il primo segretario di Stato americano a recarsi nel Paese asiatico in quasi cinque anni. Wang Yi ha detto ad Antony Blinken che la Cina e gli Stati Uniti dovranno scegliere tra "cooperazione o conflitto". Gli investitori avevano sperato alla fine della scorsa settimana in misure di sostegno per l'economia cinese, che non sta vivendo la prevista crescita post-Covid, ma l'assenza di un annuncio ufficiale ha infranto il loro ottimismo; restano sullo sfondo i timori per le decisioni delle banche centrali, sebbene la Fed non abbia alzato i tassi la scorsa settimana. Giovedi' il presidente Jerome Powell sara' ascoltato dal Senato Usa. Intanto e' attesa la decisione della Banca d'Inghilterra.

