Borse Cina: chiudono in rialzo con dati Pmi, Shanghai +1,19% e Shenzhen +2,5%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 apr - Chiudono in rialzo le borse cinesi con l'indice Composite che guadagna l'1,9% a 3.077,38 punti. Performance positiva anche per l'altra piazza d'affari cinese di Shenzhen che chiude in rialzo del 2,5%. Chiusa per festivita' invece Hong Kong (come tutte piazze europee). A incidere sulla performance l'indice Pmi Caixin sulle attivita' manifatturiere di marzo che e' salito a 51,1, dal 50,9 del mese precedente, al di sopra delle previsioni degli analisti di 51 e segnando un'espansione per il quinto mese consecutivo. I risultati seguono i recenti dati sulle esportazioni e sulle vendite al dettaglio migliori del previsto, suggerendo un inizio anno brillante per la seconda economia mondiale. Citi la scorsa settimana ha rivisto al rialzo le sue previsioni per la crescita della Cina nel 2024 dal 4,6% al 5%, citando i "recenti dati positivi e l'attuazione delle politiche".

Durante la riunione annuale del parlamento cinese di marzo, il premier Li Qiang ha annunciato un ambizioso obiettivo di crescita economica del 5% circa per il 2024.

