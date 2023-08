Borse Cina: chiudono in calo con timori tenuta economia, Shenzhen cede il 2,3%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ago - Chiusura in forte calo per le Borse cinesi dove hanno prevalso i timori degli operatori per la tenuta dell'economia nazionale dopo gli ultimi dati macroeconomici. A fine seduta l'Indice Shanghai Composite ha segnato un ribasso del 2,01% chiudendo a 3.189 punti, mentre l'indice Shenzhen CSI 300 ha chiuso in ribasso del 2,30% a 3.884 punti. Male anche la Borsa di Hong Kong dove l'Indice Hang Seng ha terminato con un calo dello 0,9% rispetto al closing di ieri attestandosi a 19.075,19 punti.

