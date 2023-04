Borsa: verso avvio settimana in cauto rialzo, focus su trimestrali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 apr - Le Borse europee si avviano ad aprire in cauto rialzo una settimana in cui l'attenzione degli investitori sara' rivolta in primo luogo alla stagione delle trimestrali. Il mercato continua inoltre a monitorare le prospettive dei tassi di interesse, dopo che venerdi' negli Stati Uniti la frenata delle vendite al dettaglio e le dichiarazioni di alcuni governatori della Fed hanno alimentato i timori sul rallentamento dell'economia e sulla prosecuzione della stretta di politica monetaria. I future sull'Eurostoxx 50 salgono dello 0,2%, come quelli sul Ftse 100 londinese, mentre a Milano i contratti sul Ftse Mib guadagnano lo 0,25%. Tra i principali titoli occhi puntati su Exor, quotata ad Amsterdam, che sta diffondendo in questi minuti i conti trimestrali.

Andamento contrastato, intanto, per le Borse asiatiche, con Tokyo che ha chiuso poco mossa una seduta incerta. Attesi domani i dati cinesi su vendite al dettaglio, produzione industriale e Pil, da cui gli analisti potrebbero ricevere sorprese positive vista il recente andamento positivo del commercio.

Sul mercato valutario euro/dollaro poco mosso a 1,0984 da 1,0988 venerdi' in chiusura. La moneta unica vale anche 147,18 yen (146,91), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 133,98 (133,67). Appena sotto la parita' il prezzo del petrolio: il future maggio sul Wti segna -0,08% a 82,45 dollari al barile e il Brent giugno cede lo 0,08% a 86,24 dollari. In rialzo dell'1,2% a 41,6 euro al megawattora il prezzo del gas naturale per maggio sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.

