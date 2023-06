Borsa: verso avvio in calo dopo settimana vivace, a Milano stacco cedole per 4 big

Listini hanno superato in modo brillante test Fed e Bce (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 giu - Le Borse europee vanno verso una riapertura in flessione: gli operatori prendono una pausa dopo aver superato con performance brillanti la settimana delle banche centrali (+1,5% Stoxx600 e +2,6% Milano). I contratti futures sui principali indici azionari sono in calo e anche il future settembre del Ftse Mib segna -0,48%. Oggi mercati Usa chiusi per il Juneteenth, la festa federale che celebra la liberazione degli schiavi afroamericani.

I listini asiatici hanno dato l'esempio frenando dopo una ottava in cui Tokyo (-1% in chiusura) ha toccato i massimi da 33 anni e ha guadagnato il 4,5% complessivo e in cui anche Hong Kong (che sta cedendo un punto percentuale circa) e' salita di oltre il 3%. Lasciati alle spalle gli appuntamenti con la Federal Reserve e la Bce, gli operatori guardano alle decisioni di politica monetaria della Banca d'Inghilterra e della Banca nazionale svizzera in calendario giovedi' mentre sale la scommessa su nuove misure di stimolo da parte di Pechino per sostenere la ripresa. Proprio ieri Goldman Sachs ha tagliato le stime di crescita del Pil cinese per quest'anno al 5,4% dal 6,0%.

Sul fronte macroeconomico l'inflazione inglese di maggio e gli indici Pmi sull'attivita' economia in Usa e in Europa saranno i due principali fattori capaci di orientare i listini.

A Piazza Affari la settimana si apre con una seduta all'insegna dello stacco cedola: quattro le big che tratteranno ex dividendo (Hera, Poste, Snam e Terna) e questo determinera' un calo tecnico in avvio sull'indice dello 0,23%. Attenzione alla reazione di Pirelli dopo che il governo italiano ha esercitato i poteri di Golden Power per limitare l'influenza sulla gestione aziendale e sulla governance del primo azionista cinese Sinochem.

Sul mercato valutario, l'euro si conferma sopra la soglia degli 1,09 e tratta a 1,0931 (da 1,0930 di venerdi' sera).

Euro/yen a 154,85 (da 154,76). Dollaro/yen a 141,66 (da 141,64). Il prezzo del greggio cala di un punto percentuale : il contratto consegna agosto tratta a 71,25 dollari al barile e la stessa scadenza del Brent a 75,84 dollari al barile. Gas in calo del 9% ad Amsterdam a 31,8 euro al megawattora.

